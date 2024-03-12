Иран заявил о готовности к обсуждению восстановления ядерной сделки

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил в понедельник о готовности Исламской республики сесть за стол переговоров для обсуждения восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается обсуждений снятия санкций, мы привержены диалогу и убеждены, что при необходимом и соответствующем желании противоположной стороны, переговоры [о возобновлении СВПД] могут по мере возможностей завершиться в кратчайшие сроки", - заявил Каани во время пресс-конференции, комментируя встречи и консультации между замглавы МИД Ирана Али Багери Кани и координатором Евросоюза по ядерной сделке Энрике Мора.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года ведут в Вене переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!