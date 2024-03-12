Швеция не исключила отправку своих военных в Прибалтику

Отправка шведского воинского контингента в Прибалтику не исключена и была бы "очень естественным" шагом. Такое мнение выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выступая (...) после церемонии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Кристерссон поклялся в полной поддержке стран Балтии как союзника. Размещение войск в Балтийском регионе, который постоянно находится под угрозой со стороны Кремля, было бы "очень естественным" потенциальным вариантом, сказал он", - говорится в публикации.

По словам премьера, Швеция могла бы заняться в Прибалтике патрулированием воздушного пространства и решать другие военные задачи.

Шведский премьер также прокомментировал недавнее предложение папы Римского Франциска о том, что Украине следует набраться смелости поднять белый флаг.

"Это очень опасно - неспособность видеть разницу между капитуляцией и миром", - сказал Кристерссон.

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