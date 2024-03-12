Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах освободить из тюрьмы своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут: закрытие границы и <...> освобождение незаконно заключенных в тюрьму заложников (участников штурма Капитолия) 6 января", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

6 января 2021 года сторонники Трампа, в то время еще президента США, ворвались в здание американского Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!