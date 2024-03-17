Пентагон разработал переносной детектор инопланетных кораблей

Специалисты американского военного ведомства разработали устройство, предназначенное для поиска инопланетных кораблей. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Детектор представляет собой набор датчиков, заключенных внутри переносного защитного кожуха. По утверждению Тимоти Филлипса, исполняющего обязанности директора Управления по разрешению аномальных явлений во всех сферах (AARO) при Пентагоне, в данный момент устройство испытывают на полигоне в штате Техас.

"Если есть некая точка, важная для национальной безопасности, и мы получаем сообщения об объектах в закрытом для полетов воздушном пространстве, в пределах морской зоны или в непосредственной близости от одного из наших космических кораблей, нам необходимо понять, что это такое. Именно поэтому мы разрабатываем датчики, которые можно использовать в ответ на такие сообщения", - отметил Тимоти Филлипси.

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