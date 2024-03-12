В НАТО появились разногласия из-за кандидатуры нового генсека

В руководстве Европейского союза и НАТО в настоящее время проходит острая борьба, связанная с кадровыми перестановками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишут европейские СМИ.

По данным агентства, в странах Восточной Европы заявляют, что их права ущемляют даже при ситуации, что именно они находятся "на переднем крае конфликта с Россией". Европейские издания отмечают, что разногласия появились из-за будущей смены генсека Североатлантического альянса - Йенс Столтенберг в ноябре собирается оставить свой пост.

Самым вероятным преемником Столтенберга называют премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Некоторые европейские политики полагают, что ему удастся сдержать кандидата в президенты США Дональда Трампа, если одержит победу на выборах. При этом в Восточной Европе против этой кандидатуры. В частности, в Румынии хотят видеть на посту генсека НАТО своего президента Клауса Йоханниса.

В феврале бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (2004-2009 годы), нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер заявлял, что Марк Рютте имеет хорошие шансы, чтобы получить должность генсека НАТО после ухода Столтенберга.

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