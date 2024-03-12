Европарламент намерен подать в суд ЕС на Еврокомиссию

Европарламент (ЕП) хочет в судебном порядке оспорить выплату Еврокомиссией (ЕК) Венгрии €10,2 млрд по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий Евросоюза. Ранее они были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico.

Решение подать в суд на исполнительную власть ЕС "за неправомерное использование средств налогоплательщиков" было принято, согласно данным издания, по итогам тайного голосования на заседании за закрытыми дверями комитета ЕП по правовым вопросам. 16 голосов было подано за, 1 - против.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку ЕК противоречила сама себе в вопросе о том, соблюдает ли Венгрия верховенство закона", - приводит Politico слова депутата ЕП Даниэля Фройнда.

Этот вопрос также обсудят лидеры политических групп Европарламента на заседании в четверг, чтобы окончательно дать председателю ЕП Роберте Метсоле зеленый свет на подачу судебного иска в отношении ЕК до крайнего срока 25 марта, говорится в публикации.

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