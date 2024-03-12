В Швеции призвали население запасаться консервами перед войной с Россией

Шведское население стали готовить к возможной войне с Россией, правительство уже выпускает соответствующие рекомендации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет французский портал Sud Ouest.

В статье говорится, что гражданам советуют закупиться консервами, а также приобрести аптечку, радио и переносной фильтр для воды. В целом специалисты считают, что в условиях военного времени следует иметь запас еды на три месяца вперед.

Отмечается, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, в которых будет указано, как нужно себя вести при неблагоприятном развитии событий.

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