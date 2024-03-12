Еврокомиссия начнет переговоры с этой страной о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявит во вторник, 12 марта, о рекомендации приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге, которую транслировала пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс", - отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что страна показывает, что она может "соответствовать критериям членства", а жители стремятся стать частью европейской семьи.

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