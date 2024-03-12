Полковник ФРГ заявил о масштабных проблемах во всех видах ВС Германии

Все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы, поэтому нужно ускорить их модернизацию. Такую оценку вынес в эфире телеканала ARD руководитель Союза военнослужащих Бундесвера, полковник Андре Вюстнер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас масштабные проблемы - в пропорции к задачам и обстановке - во всех видах Вооруженных сил. В полной готовности нет ни одной бригады Сухопутных войск, и поэтому процесс [модернизации армии] нужно ускорить", - сказал он. При этом Вюстнер не уточнил, что понимает под "полной готовностью" и не привел никаких разъяснений на этот счет.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) объемом €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось.

В 2024 году траты ФРГ на оборону достигнут 2% ВВП.

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