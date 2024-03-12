Премьер Швеции призвал Европу создать сильную оборону НАТО

Европе необходимо самой создать сильную оборону НАТО, а не полагаться исключительно на военное присутствие США. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью изданию Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", - рассказал политик.

Он также подчеркнул, что Стокгольму и всем европейским странам необходимо снижать зависимость от Китая в стратегических секторах экономики.

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