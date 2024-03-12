ХАМАС и Хезболла провели переговоры в Бейруте
Представители радикальной палестинской группировки ХАМАС провели в Бейруте переговоры с главой ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасаном Насраллой, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В сообщении по итогам встречи, которое приводят во вторник израильские СМИ, говорится, что представители двух радикальных группировок обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также переговоры по прекращению "агрессии в Газе".
Встреча делегации ХАМАС с Насраллой состоялась в понедельник, 11 марта.
7 октября 2023 года правящая в секторе Газа группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив около 1,2 тыс. человек и захватив более 200 заложников.
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