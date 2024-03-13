ЕС изменит кредитную политику для стимулирования оборонной промышленности

Лидеры Евросоюза поддержат на саммите 21-22 марта изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для получения возможности инвестировать в вооружения с целью укрепления обороноспособности ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этой сфере потребуются дополнительные усилия для "улучшения доступа европейской оборонной промышленности к государственному и частному финансированию, в том числе через ЕИБ", - говорится в проекте итогового документа встречи на высшем уровне, с которым ознакомилось агентство Reuters. Это предполагает "пересмотр определения товаров двойного назначения и политики кредитования оборонной промышленности", отмечается в документе.

В январе Александер Стубб, до избрания его президентом Финляндии, указал на необходимость изменить правила ЕИБ, чтобы получить возможность "инвестировать и выдавать кредиты европейской оборонной промышленности". Как проинформировала газета Financial Times (FT), политик, бывший ранее вице-президентом ЕИБ, призвал руководство банка "поддержать европейскую оборонную промышленность, поскольку континент пытается вооружить как Украину, так и себя" в условиях внешней угрозы.

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