Британия направила эсминец в Красное море

Министерство обороны Великобритании направляет эсминец ВМС королевства HMS Diamond в район Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Об этом сообщил глава ведомства Грант Шэппс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Британия остается на переднем краю, вместе с международным сообществом отвечая на нападения, осуществляемые хуситами на коммерческие суда", - заявил министр, обратив внимание на то, что 6 марта в результате атаки на балкер True Confidence в Аденском заливе у берегов Йемена погибли двое моряков.

HMS Diamond с конца 2023 года выполнял задачи по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. В конце января на боевом дежурстве его сменил британский фрегат HMS Richmond.

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