Что известно о крушении военного самолета Ил-76 в России

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным МО РФ, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Около 14:15 по бакинскому времени жители Иваново в социальных сетях написали, что на Северном аэродроме упал либо беспилотник, либо самолет.

Через некоторое время Mash сообщил, что в небе над аэродромом Северный в Ивановской области загорелся самолет, но борт удалось посадить.

"По нашей информации, загорелось судно в воздухе. По предварительным данным, воспламенился правый двигатель. С места сообщают, что самолет удалось аварийно посадить в районе местного кладбища. Сейчас там пожар, по округе расходится черный дым", - писал источник.

По данным "112", речь идет об Ил-76, он немного не дотянул до полосы аэродрома Северный и все же рухнул в лесопосадке. Источник рассказал, что на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

"Во время посадки у самолета отвалился двигатель. На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи. Официальных комментариев пока нет. Самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку. По предварительным данным, он упал на территории кладбища в районе села Богородского, недалеко от аэродрома. На борту было 12 человек. Борт наполовину разрушен. Сейчас он горит", - отметила Baza.

По данным "112", упавший под Иваново самолет базировался в Твери.

"При взлете с аэродрома Северный у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог. По уточненным данным, на борту было 12 человек - 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна", - сообщил источник.

По информации SHOT, предварительная причина ЧП с Ил-76 - техническая неисправность, дымный след от двигателя появился почти сразу после взлета, затем двигатель загорелся, а вскоре часть от него отвалилась, на борту находились 10 человек.

По данным Mash, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из правых двигателей.

"Экипаж предпринял попытку вернуться на аэродром, сделал круг. И когда понял, что дотянуть не получится, до последнего пытался оттянуть судно от жилых построек. В итоге упал в районе деревни Подталицы, в двух километрах от аэродрома. На месте работают медики скорой помощи и спасатели", - сообщил источник.

Mash добавил, что 15 человек погибли при крушении самолета. Спасательный вертолет осматривает место крушения.

Минобороны РФ пока не комментировало данные о погибших.

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