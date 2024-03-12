Названа дата проведения следующего саммита ШОС

Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 3-4 июля в казахстанской столице Астане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил на брифинге спецпредставитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Работа по подготовке очередной встречи на высшем уровне, заседания Совета глав государств - членов ШОС, которое состоится 3-4 июля в Астане, выходит на финишную прямую", - сказал он.

Кроме того, Хакимов отметил, что одним из ключевых итогов саммита станет подписание решения о членстве Беларуси в ШОС.

"Беларусь выполнила все свои обязательства по меморандуму об обязательствах. Мы исходим из того, что 4 июля численность государств - членов ШОС возрастет до 10", - сказал он.

Напомним, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит ШОС.

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