В Индийском океане пираты захватили судно под флагом Бангладеш

Судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш, было захвачено пиратами в Индийском океане. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Business Standard.

По уточненным данным, бангладешский сухогруз с углем следовал из Мозамбика в Дубай. На борту находятся 23 члена экипажа. В настоящее время они заперты в каютах.

"Команде удалось отправить сообщение своей компании около 13:30 (14:30 GMT), сообщив, что все находятся в безопасности", - сказал генеральный директор компании SR Shipping из Читтагонга, которой принадлежит судно, Мехрул Карим.

По его словам, судно следовало из Южной Африки в ОАЭ, проходя через зону низкого риска. "Однако сомалийские пираты расширили свою сеть и захватили судно", - рассказал глава компании, подчеркнув, что захват был произведен два дня назад, после чего пираты направили судно в район Сомали. Во вторник днем оно находилось в 450 морских милях от берега. "Мы активно работаем над спасением всех членов экипажа, следуя установленным протоколам", - добавил Карим.

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