Запад сталкивает мир в пропасть конфликтов, нищеты и хаоса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на страны Запада, заявив, что ряд из них во имя собственной безопасности "ввергает остальной мир в пучину огня и раздора".

Как сообщает Day.Az, выступая на открытии Центра культуры и искусств "Себилюррешад" в Анкаре, турецкий лидер сказал, что "страны Запада очень искусны в обосновании политики колониализма, массовых убийств, воровства и несправедливости".

По его словам, с целью формирования базиса политического, экономического, военного и технологического доминирования в мире Запад добился изменения мировоззрения других стран. "Цель Запада ясна - обеспечить свою безопасность и благосостояние. Именно для этого остальной мир сталкивают в пропасть конфликтов, нищеты и хаоса", - отметил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что единственный способ противостояния негативным тенденциям, исходящим от Запада, - придерживаться собственной культуры и ценностей. "Только так мы сможем преодолеть расставленные ловушки", - пояснил Президент Турции.

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