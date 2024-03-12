Израиль принял решение об эвакуации гражданских во время операции в Рафахе

Израиль проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа с целью победы над ХАМАС, правящего в этом палестинском анклаве, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC), передает Day.Az.

Нетаньяху также сказал, что Израиль предоставит возможность гражданскому населению покинуть опасные зоны.

"Мы завершим военную операцию в Рафахе. Одновременно мы предоставим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы", - заявил глава правительства, чье выступление транслировала канцелярия премьера.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!