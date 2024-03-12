Эрдоган надеется на визит Путина после муниципальных выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на визит президента России Владимира Путина после муниципальных выборов в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Эрдоган на ужине-ифтаре во время месяца Рамадан.

Глава государства отметил, что Турция продолжает диалог с соседями по Черному морю.

"В прошлую пятницу мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции], мы планируем принять президента России Владимира Путина", - сказал Эрдоган

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