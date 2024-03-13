ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хезболла" в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов на основе точных разведданных по двум военным объектам шиитского движения "Хезболла" на сирийской территории, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня ЦАХАЛ нанес удары по двум военным объектам "Хезболла" на сирийском фронте. Удар был нанесен на основе точных разведывательных данных", - говорится в сообщении пресс-службы.

"ЦАХАЛ возлагает на сирийский режим ответственность за всю активность, происходящую на его территории, и не допустит никаких попыток действий, которые могли бы привести к закреплению "Хезболла" на сирийском фронте", - отметили военные.

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