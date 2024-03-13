В Китае обвинили США в дестабилизации мира в регионе

Продажи администрацией Соединенных Штатов вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку, ставят его жителей перед серьезной угрозой.

Как передает Day.Az, об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Продажа США вооружений Тайваню является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, особенно коммюнике от 17 августа [1982 года]. Китай решительно выступает против таких шагов. Продажа вооружений США превращает Тайвань в пороховую бочку, что в конечном итоге подвергает народ Тайваня серьезной опасности и посылает неправильный сигнал силам, выступающим за "независимость Тайваня", - подчеркнул дипломат в ответ на просьбу прокомментировать предоставление Пентагоном контракта на $250 млн американской компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) на производство для Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

"Мы вновь призываем американскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, чтобы избежать дальнейшего нагнетания напряженности в [Тайваньском] проливе", - заключил Лю Пэнъюй.

Как отметили в Пентагоне, Тайвань, помимо беспилотников, также получит две наземные станции управления, запасные части и сопутствующее оборудование. Работы будут выполняться в Калифорнии, где и располагается компания. Ожидается, что они будут завершены 11 августа 2027 года. Беспилотники этого типа предназначены для нужд морской разведки. Они также могут выполнять боевые задания и нести разнообразные комбинации вооружений.

США являются главным поставщиком вооружений Тайваню. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установил их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставлять ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.

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