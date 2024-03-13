Трамп заявил о серьезных неприятностях США из-за политики Байдена

У Соединенных Штатов серьезные неприятности из-за политики администрации президента США Джо Байдена, страна превратилась в посмешище.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил во вторник бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"У нашей страны серьезные неприятности <...>, нас никто не уважает на мировой арене", - сказал Трамп в видео, которое опубликовал его предвыборный штаб в соцсети Truth Social.

"У нас худший президент в истории нашей страны, его зовут Джо Байден <...>. Наша нация переживает упадок. Никогда не было похожей ситуации, чтобы нас не уважали и считали чуть ли не посмешищем", - отметил экс-президент.

При этом Трамп пообещал исправить ситуацию и сделать США сильными в случае победы на выборах.

Ранее телеканал CNN опубликовал прогноз, согласно которому Трамп набирает необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов. По его данным, бывший лидер США во вторник выигрывает первичные выборы в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи, что обеспечивает ему поддержку 1 219 делегатов к настоящему моменту.

По прогнозам газеты The Hill, Байден также заручился поддержкой достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США на предстоящих в ноябре выборах. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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