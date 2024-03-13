https://news.day.az/world/1644338.html Президент Турции посетит Ирак
Президент Турции посетит Ирак
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак.
Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.
Заместитель министра, находящийся в Багдаде, сообщил, что завтра у него будет встреча со своим коллегой.
"Завтра в МИД Ирака состоится встреча с нашими коллегами, мы рассмотрим отношения. Будем готовиться к предстоящей министерской встрече и визиту нашего президента", - отметил Йылдыз.
По его словам, Эрдоган может посетить Ирак до конца апреля.
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