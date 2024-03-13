Президент Турции посетит Ирак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

Заместитель министра, находящийся в Багдаде, сообщил, что завтра у него будет встреча со своим коллегой.

"Завтра в МИД Ирака состоится встреча с нашими коллегами, мы рассмотрим отношения. Будем готовиться к предстоящей министерской встрече и визиту нашего президента", - отметил Йылдыз.

По его словам, Эрдоган может посетить Ирак до конца апреля.

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