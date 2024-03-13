https://news.day.az/world/1644357.html Лидеры Франции, Польши и Германии обсудят Украину - ДАТА
Лидеры Франции, Польши и Германии обсудят Украину - ДАТА
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Туск встретятся с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
Как сообщает газета "Политико" со ссылкой на собственные источники, встреча состоится в Берлине 15 марта, передает Day.Az.
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