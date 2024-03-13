В Британии проведены успешные испытания лазерного оружия

Минобороны Великобритании показало кадры успешных испытаний с боевой стрельбой лазера DragonFire.

Как передает Day.Az, на видео, размещенном на страничке оборонного ведомства в соцсети X, продемонстрировано испытание "мощного оружия против воздушных целей", стоимость одного выстрела которого составляет всего 10 фунтов стерлингов (около 21 маната - ред.).

Применение высокоточного оружия, согласно заявлению МО, "потенциально меняет правила игры в противовоздушной обороне". Соединенное Королевство продолжает инвестировать в передовые технологии для обеспечения безопасности страны в тесном сотрудничестве с оборонной отраслью, указывается в видеоролике.

Дальность действия DragonFire, способного наносить удар "по любой видимой цели", засекречена. Об успешном испытании лазера МО проинформировало 19 января. В пресс-релизе ведомства отмечалось, что именно этот образец планируют взять за основу своих перспективных средств ПВО командования Сухопутных войск и Военно-морских сил королевства.

Разработку оружия ведут компании MBDA, Leonardo и QinetiQ. Руководство проектом осуществляет Defence Science and Technology Laboratory DSTL Минобороны Соединенного Королевства.

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