Момент атаки беспилотника по нефтезаводу в России

Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после пожара на нефтезаводе в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Telegram-канала Baza, нефтезавод подвергся атаке беспилотников.

08:39

Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области, ведется его тушение.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Предположительная причина пожара - падение беспилотника", - сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.

На месте ЧП работают оперативные службы.

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