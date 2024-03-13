https://news.day.az/world/1644364.html Момент атаки беспилотника по нефтезаводу в России - ФОТО - ВИДЕО
Момент атаки беспилотника по нефтезаводу в России - ФОТО - ВИДЕО
Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после пожара на нефтезаводе в Рязанской области РФ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным Telegram-канала Baza, нефтезавод подвергся атаке беспилотников.
08:39
Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области, ведется его тушение.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Предположительная причина пожара - падение беспилотника", - сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших нет.
На месте ЧП работают оперативные службы.
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