В КНР раскрыли стратегию решения вопроса о воссоединении с Тайванем

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина. Как передает Day.Az, с таким мнением он выступил на брифинге, его слова приводит ТАСС.

"Мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы (при решении тайваньского вопроса. - Прим. ред.)... Мирное воссоединение и (принцип политики Китая. - Прим. ред.) "одна страна - две системы" являются нашим основным курсом", - отметил он, подчеркнув, что стратегия КНР на данный момент направлена на предотвращения вмешательств во внутренние дела Китая со стороны внешних сил.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщал, что поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку. По словам Лю Пэнъюя, действия США дают "неверный сигнал" силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставят под угрозу жителей острова.

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