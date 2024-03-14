Подруга Кейт Миддлтон рассказала о самочувствии принцессы после скандала с семейной фотографией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Mirror.

Жена принца Уильяма сильно расстроена из-за произошедшего. По словам приятельницы Кейт Миддлтон, принцесса хотела только поделиться "невинной семейной фотографией", однако в итоге этот поступок оказал негативное влияние на королевскую семью.

10 марта Кейт Миддлтон опубликовала в социальные сети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи. Семейным фото принцесса поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети вновь стали обсуждать теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон. Недавно жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.

16 января принцесса была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. Она не будет принимать участие в официальных мероприятиях в ближайшее время. Предполагается, что Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта.

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