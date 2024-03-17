США заподозрили в срыве сделок по продаже подлодок Австралии

Соединенные Штаты Америки заподозрили в срыве сделки по продаже подводных лодок Австралии в рамках военно-политического альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в 2025 году США произведут только одну подводную лодку, так как действующая американская администрация сократила заказы на новые суда в своем последнем оборонном бюджете.

По словам бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, Вашингтон не будет действовать в ущерб своим оборонным нуждам и усугублять собственный дефицит подводных лодок. Однако официальный представитель Министерства обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что партнеры по сделке работают в соответствии с установленными сроками.

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