Cтраны ЕС готовы согласовать выделение многомиллиардной военной помощи Украине

Страны Европейского союза (ЕС) намерены в среду одобрить выделение €5 млрд на оказание военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения "сложного компромисса".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, Франция при поддержке Греции и Кипра настаивала на том, чтобы "фонд возмещал поставки оружия Киеву только европейского производства". По мнению Парижа, это также поможет реализовать долгосрочные стратегические планы по развитию оборонной промышленности ЕС. Другие настаивали на большей гибкости в закупке вооружений - в третьих странах - для ускорения в случае необходимости их поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Согласно проекту резолюции, выдержки из которого приводит FT, в возмещаемых поставках Украине "приоритет должен отдаваться европейской оборонной промышленности (и Норвегии) <...> за исключением тех случаев, когда она не может обеспечить поставки в сроки, соответствующие украинским потребностям". Подобный гибкий подход "будет иметь право на существование до определенной даты", указывается в тексте предлагаемого документа.

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