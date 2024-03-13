Поставка Польше 96 вертолетов Apache займет много лет

Поставка в Польшу 96 американских вертолетов Apache АН-64 займет много лет. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш телеканалу TVP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет многолетний процесс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как быстро польская армия сможет получить все 96 американских вертолетов.

Он добавил, что остается еще уточнить "несколько деталей договора". "Мы ждем финальное предложение, касающееся боевых вертолетов Apache", - уточнил министр. По его словам, детали договора о поставке Польше американских ракет будут урегулированы "в течение ближайших недель".

Косиняк-Камыш также сообщил, что "первые [истребители] F-35 Польша будет иметь в этом году".

Во время визита в США президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска было достигнуто соглашение о продаже Польше более 800 ракет JASSM класса "земля - воздух", 745 ракет AIM-120C "воздух - воздух", более 200 ракет AIM-9X Sidewinder Block II "воздух - воздух", а также 96 вертолетов Apache АН-64.

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