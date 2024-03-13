Кабмин ФРГ подтвердил встречу Шольца, Макрона и Туска

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 марта, проведет в Берлине переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в формате "Веймарского треугольника". Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 15 марта, канцлер ФРГ встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в формате "Веймарского треугольника" в Ведомстве федерального канцлера", - сказал Хебештрайт. При этом он добавил, что центральной темой переговоров станет дальнейшая поддержка Украины. Кроме того, по словам представителя кабмина ФРГ, запланирована двусторонняя встреча Шольца и Макрона.

Ранее газета Politico сообщила, что Макрон, Туск и Шольц встретятся 15 марта в Берлине для обсуждения ситуации на Украине.

"Веймарский треугольник" - региональная группа в составе Германии, Франции и Польши, созданная в августе 1991 года. Изначально ее целью было развитие сотрудничества и сближение Варшавы с ЕС и НАТО.

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