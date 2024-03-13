Армения вновь осталась без национального авиаперевозчика

Комитет гражданской авиации Республики Армения приостановил действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Fly Arna (код IATA: G6), являющейся с 2022 года национальным авиаперевозчиком Армении. Компания рассталась с последним самолетом, сообщает Day.Az.

Действие сертификата эксплуатанта за номером 075 приостановлено до 7 сентября 2024 года, и если до этого времени не произойдет позитивных изменений, он будет аннулирован.

Единственный самолет Fly Arna -- Airbus A320 с бортовым номером EK-YRB перелетел в конце февраля из Еревана в Шарджу, ОАЭ. Воздушное судно уже выведено из авиарегистра Армении.

По данным трекинговых сервисов, армянский бюджетный перевозчик прекратил эксплуатацию борта EK-YRB с 16 января, когда авиакомпания приостановила свою деятельность.

Еще один A320 с бортовым номером EK-YRC был возвращен лизингодателю в ноябре 2023 года. Этот самолет также перелетел в Шарджу, где в декабре был передан в местную авиакомпанию Air Arabia с новым бортовым номером A6-AQH.

Air Arabia Group владеет 49% Fly Arna. Еще 51% принадлежит Фонду государственных интересов Армении - ANIF. Оба партнера не разъясняли причин остановки деятельности Fly Arna и ее дальнейшую судьбу.

Fly Arna (Arna - сокращение от Armenian National Airlines, "Армянские национальные авиалинии") получила сертификат эксплуатанта в 2022 году и осуществляла полеты из Еревана в Иран, Грузию и Россию.

В августе 2023 года Fly Arna стала единственной авиакомпанией в Армении, прошедшей международный аудит IOSA.

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