Названы цели военно-морских учений России, Ирана и Китая

Одной из целей военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" с участием России, Ирана и Китая является "демонстрация силы". Об этом заявил журналистам министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Эти] учения проводятся для демонстрации силы. В данных маневрах три крупных мировых державы совместно отрабатывают [действия для] обеспечения стабильности в регионе и безопасности важных морских путей", - приводит слова Аштияни агентство Tasnim. Министр также подчеркнул, что присутствие наблюдателей из таких стран, как Оман, Пакистан и Азербайджан, демонстрирует важность этих учений.

Ранее в среду командующий военной базы Имама Али ВМС Корпуса стражей исламской революции Амрулла Нозари сообщил агентству, что в совместных учениях со стороны Ирана приняли участие два фрегата и три крейсера. По его словам, маневры проводятся на площади в 17 тыс. квадратных километров, где расположены три из пяти самых важных проливов северной части Индийского океана. Эти учения также показывают способность Ирана, Китая и России совместно обеспечивать безопасность в мире, отметил Нозари.

Международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024" проводятся в шестой раз с 2018 года. В них постоянно участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России. В этом году в маневрах в Оманском заливе Аравийского моря задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров флотов трех стран. Целью маневров является "отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности". Впервые в качестве наблюдателей участвуют представители ВМС Азербайджана, Индии, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

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