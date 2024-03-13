https://news.day.az/world/1644598.html Кортеж охраны Президента Турции попал в ДТП - есть погибший - ФОТО
Кортеж охраны Президента Турции попал в ДТП - есть погибший - ФОТО
Кортеж охраны Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП в районе Идиль провинции Ширнак.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT, в результате аварии погиб 1 полицейский, три человека пострадали, в том числе двое полицейских.
"Да упокоит Аллах душу погибшего и да ниспошлет исцеления пострадавшим", - сказал Президент Турции в связи с произошедшим.
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