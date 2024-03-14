Герт Вилдерс не сможет стать новым премьером Нидерландов

Лидер голландской крайне правой Партии свободы (ПС) Герт Вилдерс, чья политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года, не сможет стать новым премьер-министром страны. Об этом сообщил телеканал NOS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телеканал утверждает, что соответствующая договоренность достигнута между Вилдерсом и лидерами трех других партий, с которыми ведется обсуждение вопроса о создании коалиционного правительства.

Глава Партии свободы пока не сделал никаких заявлений на этот счет. Однако источники NOS заявили, что соответствующее требование выдвинули лидеры трех других партий для продолжения переговоров о формировании правящей коалиции, Вилдерс согласился на них. Руководители других партий также останутся в парламенте и не будут занимать должности в новом кабинете министров.

Партия Вилдерса одержала победу на выборах в ноябре 2023 года, однако для формирования правительства ему нужно иметь большинство голосов в парламенте и, соответственно, поддержку еще нескольких партий. Переговоры о создании такой коалиции в настоящее время ведутся при посреднической роли бывшего сенатора, председателя Совета по социальным и экономическим вопросам Кима Путтерса. Участие в них, помимо ПС, принимают "Гражданско-фермерское движение", "Новый общественный договор" и Народная партия за свободу и демократию.

Стороны не смогли договориться о создании традиционной коалиции большинства, в которой лидер победившей партии занимает должность премьер-министра, а его партнеры по коалиции - должности вице-премьеров с министерскими портфолио. Поэтому в настоящее время все чаще разговоры заходят о создании впервые в истории страны так называемого внепарламентского кабинета. Предполагается, что в его состав войдут люди в том числе не связанные с политикой, но хорошо разбирающиеся в каком-либо вопросе. Согласно мнению экспертов, эта структура будет иметь менее тесные связи с парламентом и действовать не в соответствии с коалиционном соглашением - объемным документом с четкими задачами, заключаемым входящими в коалицию партиями, а согласно правительственной программе, в которой будут обозначены лишь основы политического курса. Большей ясности относительно того, что будет представлять собой внепарламентский кабинет, пока нет. Детали предстоит выработать сторонам в ходе нового раунда переговоров после того, как Путтерс представит на этой неделе свой окончательный доклад, а парламент проведет его обсуждение.

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