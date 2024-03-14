США готовят военных к конфликту в Арктике

США готовят военных к конфликтам в холодном климате, чтобы отстаивать свое доминирование в Арктике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду портал Business Insider.

По его данным, в последние несколько лет Вашингтон обратил особое внимание на этот регион, готовясь бороться за свое влияние там. Как отмечается, это говорит о растущей обеспокоенности США действиями России и Китая.

Американская армия подготовила новую стратегию ведения боевых действий в холодном климате, а в феврале провела масштабные учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям Арктики, указывает портал.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что активизация военной деятельности США и НАТО в Арктике продолжается, а масштаб проводимых там учений увеличивается. Он отметил, что курс альянса на милитаризацию региона свидетельствует о превалировании в подходах западных арктических государств установок на конфронтацию, противоборство и продвижение силовых сценариев по обеспечению своих интересов в Арктике в ущерб другим странам.

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