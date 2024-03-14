Трамп подверг критике деятельность Байдена

Нынешний американский лидер Джо Байден является худшим президентом в истории США, его никто не уважает за границей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил его предшественник Дональд Трамп.

"Посмотрите, насколько жалким был Байден. Он худший президент в истории нашей страны. Он коррумпирован, он некомпетентен. Он превратил систему правосудия в оружие, чтобы преследовать своего политического оппонента, чего раньше никогда не было", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax, опубликованном в среду

"Он [Байден] худший президент, который у нас когда-либо был. Его вообще не уважают за границей", - отметил экс-президент, добавив, что, если бы он был американским лидером, конфликтов на Украине и в секторе Газа можно было бы избежать.

Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

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