Дания решила призвать женщин на военную службу

Дания решила продлить срок военной службы и впервые призвать женщин в армию. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает The Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Дания планирует увеличить количество молодых людей, а также продлить срок службы с 4 месяцев до 11 месяцев для обоих полов.

"Мы не перевооружаемся, потому что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим этого избежать", - отметила Фредериксен. По словам премьера, таким образом правительство хочет достичь "полного равенства между полами".

Как отмечает издание, в настоящее время датская армия насчитывает до 9000 профессиональных военнослужащих помимо 4700 призывников, проходящих базовую подготовку. Правительство хочет увеличить число призывников на 300, чтобы в общей сложности достичь 5000 солдат.

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