В Аргентине разрешили полиции стрелять без предупреждения

Правительство Аргентины расширило право правоохранительных органов на применение огнестрельного оружия и разрешило стрелять без предупреждения в некоторых случаях. Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов перед применением оружия должны представиться и потребовать "прекратить преступные действия", но освобождаются от этой обязанности в случае, если предупреждение может подвергнуть угрозе жизнь третьих лиц или полицейских, а также в случае, если выполнение этого требования "очевидно неуместно или бесполезно".

Указ также разрешает полиции применять огнестрельное оружие при наличии угрозы жизни и для предотвращения преступления. Кроме того, полицейские смогут стрелять, чтобы не дать преступнику скрыться. Как говорится в документе, основанием для открытия огня могут быть "движения, которые указывают на скорое применения оружия", наличие оружие у соучастника, а также наличие оружия у самого преступника, "даже если впоследствии окажется, что это был муляж". Новый регламент устанавливает, что на сотрудников правоохранительных органов не могут накладывать ограничения за применение оружия, если они следовали правилам и нет решения суда, подтверждающего обратное.

В начале февраля власти Аргентины объявили, что внедрят новый регламент применения оружия. "Полицейские, жандармы, сотрудники сил безопасности будут знать, что они защищают и их защищает система, которая позволяет выполнять функцию, к которой их готовили. Мы не хотим новых случаев как с Луисом Чокобаром. <...> Мы также не хотим, чтобы сотрудников правоохранительных органов судили за выполнение долга", - сказала министр безопасности Патрисия Буллрич на пресс-конференции перед публикацией указа.

В декабре 2017 года полицейский Чокобар выстрелил в убегающего преступника, который ударил ножом туриста во время ограбления. После происшествия началось расследование возможного превышения полномочий, и полицейский был осужден. Буллрич, которая на тот момент также занимала пост министра безопасности, высказалась в защиту полицейского и внедрила регламент, расширяющий полномочия полиции. Правительство экс-президента Альберто Фернандеса отменило его в 2019 году.

Буллрич вновь была назначена министром безопасности президентом Хавьером Милеем, вступившим в должность 10 декабря прошлого года. После занятия поста она ужесточила регламент по противодействию перекрытию улиц во время протестов, позволив полиции применять силу в отношении манифестантов.

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