Ким Чен Ын лично протестировал новейший северокорейский танк

КНДР продемонстрировала новейший танк в рамках соревнований среди танковых экипажей, бронемашину лично протестировал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Состязания проходили между подразделениями, их целью была строгая проверка практических навыков танкистов и отработка ведения боевых действий.

Мероприятие посетили Ким Чен Ын, министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ен Гиль. Северокорейский лидер отметил поразительную боеспособность новейшего танка, мощную ударную силу и маневренность. После соревнований он проехал внутри бронемашины, заняв место механика-водителя.

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