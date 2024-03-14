СМИ узнали о тайных переговорах США с Ираном о хуситах

США в январе провели тайные переговоры с Ираном, пытаясь убедить Тегеран повлиять на йеменских хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на суда в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом осведомленные источники сообщили Financial Times.

Первые за десять месяцев переговоры, в ходе которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, состоялись в Омане. Американскую делегацию возглавлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, Иран представлял замглавы МИДа Али Багери Кани. При этом стороны общались не напрямую, а через оманских посредников.

По словам источника FT, США рассматривают непрямой канал связи с Ираном как способ обсудить "весь спектр угроз", исходящих от Тегерана; он позволяет понять, "что нужно сделать, чтобы предотвратить более масштабный конфликт".

О результатах переговоров не сообщается. Второй раунд был запланирован на февраль, но его отложили на фоне попыток США договориться о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинские боевики напали на страну. С тех пор ливанское шиитское движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, почти ежедневно обменивается обстрелами приграничных позиций с израильской армией; хуситы, утверждая, что действуют в поддержку сектора Газа, нападают на коммерческие суда и военные корабли; связанные с Ираном иракские ополченцы атаковали базы США в Ираке и Сирии (FT отмечает, что атаки прекратились с 4 февраля).

В США считают, что к происходящему имеет отношение Иран; в частности, власти неоднократно обвиняли Тегеран в снабжении хуситов дронами и ракетами и предоставлении им разведданных для нападений на суда в Красном море. Иран отрицает свою вовлеченность, заявляет, что имеет только "духовное влияние" на повстанцев и подчеркивает, что они действуют самостоятельно.

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