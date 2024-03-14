Польша начала массово отзывать своих послов из других стран

Польша завершает миссии послов более чем в 50 странах. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, решение принял министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он прекращает миссию более чем 50 послов и отозвал кандидатов, которых выдвинул предыдущим руководством министерства.

При этом там пояснили, что кадровые перестановки согласовали с правительством Польши. По официальной версии, этот шаг должен помочь "лучшему профессиональному решению сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой". Процедуры отзыва польских послов уже запустили, заключили в министерстве.

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