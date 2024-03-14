США высказались о предстоящей операции Израиля против ХАМАС в Рафахе

Администрация президента США Джо Байдена поддержала уничтожение Израилем военных объектов ХАМАС в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом и высказалась за проведение контртеррористической операции в южной части анклава, а не полномасштабного вторжения. Об этом со ссылкой на источники в американском истеблишменте пишет журнал Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Собеседники издания, комментируя предстоящую операцию в Рафахе, заявили, что израильские власти "могли бы поддержать план, больше похожий на контртеррористические операции, чем на тотальную войну". Представители администрации Байдена подчеркнули, что такой подход позволит сократить потери среди гражданских.

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