Американские спецназовцы пострадали от взрыва на тренировке

Как минимум, 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния. Об этом сообщает KTLA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные ученые с саперами.

Издание подчеркивает, что пострадали минимум 16 человек, из них 15 отправили в местную больницу, один добрался до медицинского учреждения самостоятельно.

Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР.

13 человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спину, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.

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