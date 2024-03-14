Норвегия доведет оборонные расходы до 2% ВВП

Правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство выйдет на установленный НАТО двухпроцентный показатель уже в этом году, - сказал Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK. - Мы представим долгосрочный план [финансирования ВС Норвегии 5 апреля]. Он рассчитан на 12 лет. Ситуация в сфере безопасности в Норвегии очень серьезна, возможно, она самая серьезная за много десятилетий".

Он полагает, что Россия стала "более опасным и более непредсказуемым соседом" и, вероятно, будет оставаться таким "еще долгое время".

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