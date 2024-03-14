На американский штат обрушился "гориллий град"

Жители Канзаса испытали на себе силу "горилльего града". О разгуле стихии сообщает Day.Az со ссылкой на Kansas City Star.

Град размером с яблоко обрушился на американский штат во время мощного торнадо. Самые крупные градины походили на бейсбольный мяч. Осадки выпали также в некоторых районах Миссури, блокировав движение по трассе 70, пишет Associated Press.

Порывы ветра, по данным местных СМИ, достигали 32 метров в секунду. Разрушительный шторм срывал крыши с домов и разбивал окна. Синоптики предупреждают об опасности ливневых паводков. Грозовая опасность в регионе сохраняется.

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