https://news.day.az/world/1644836.html В Турции разбился военный самолет, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
В Турции разбился военный самолет, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО
Один человек погиб в результате крушения в Конье самолета F-5 "Турецких звезд".
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщил губернатор Коньи.
Отметим, самолет F-5, выполнявший тренировочный полет, разбился при заходе на посадку.
Сообщается, что разбившийся самолет упал в парке "Турецких звезд".
Пилот катапультировался и был доставлен в больницу.
К месту падения самолета было направлено большое количество полицейских, пожарных и военнослужащих.
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