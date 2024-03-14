В Турции разбился военный самолет, есть погибший

Один человек погиб в результате крушения в Конье самолета F-5 "Турецких звезд".

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщил губернатор Коньи.

Отметим, самолет F-5, выполнявший тренировочный полет, разбился при заходе на посадку.

Сообщается, что разбившийся самолет упал в парке "Турецких звезд".

Пилот катапультировался и был доставлен в больницу.

К месту падения самолета было направлено большое количество полицейских, пожарных и военнослужащих.