Генсек НАТО заявил о беспокойстве из-за углубления сотрудничества между РФ и КНР

НАТО продолжает беспокоить углубляющиеся стратегическое партнерство между Россией и Китаем, говорится в ежегодном докладе генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Углубляющееся стратегическое партнерство между КНР и Россией продолжает беспокоить и идет вразрез с ценностями и интересами союзников по НАТО", - говорится в докладе за 2023 год, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в 2023 году НАТО продолжила взаимодействовать с КНР, в частности, несколько раз официальные лица встречались для обсуждения вопросов контроля вооружений, разоружения и режима нераспространения, а также конфликта на Украине.

Кроме того, в докладе в разделе про КНР отмечается, что НАТО продолжает оценивать потенциальную зависимость союзников от "авторитарных режимов" в том, что касается цепочек поставок, технологий и объектов инфраструктуры. При этом союзники продолжают работать для сокращения подобных стратегических уязвимостей, подчеркивается в документе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!