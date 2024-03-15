Пекин раскритиковал антикитайское решение Вашингтона

МИД КНР раскритиковал законопроект США, который может привести к запрету приложения TikTok в стране, отметив, что несправедливо использовать предлог в виде беспокойства о национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Global Times.

"Американский законопроект, который вынуждает сменить владельца TikTok, вскрывает их "гангстерскую" тактику, которая состоит из ограбления тех, кто преуспевает. Нет никакой честности или справедливости, если для этого США под предлогом национальной безопасности стремятся закрыть успешные предприятия других стран", - приводит издание слова представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он отметил, что то, как США ведут себя в этой ситуации, всему миру дает понять, что "основанный на правилах порядок" выгоден исключительно Вашингтону.

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что палата окажет максимальное давление на сенат, чтобы он также одобрил законопроект.

Законопроект предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться; в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByteDance.

Одобрение законопроекта позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными соперниками". The Hill отмечал, что к ним, подпадающим под действие законопроекта, относят Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

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